РФ намагалася заблокувати документ, вимагаючи ухвалити поправку до тексту пакту.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) у неділю, 22 вересня, ухвалила план реформ. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що Росія намагалася заблокувати ухвалення всіма 193 державами-членами організації так званого Пакту в ім'я майбутнього, розробленого під керівництвом Німеччини.

Так, заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін попросив під час Саміту майбутнього ООН у Нью-Йорку в присутності канцлера Німеччини Олафа Шольца внести додаткову поправку в текст цього плану.

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"Якщо наша поправка не буде включена в текст пакту, ми також дистанціюємося від консенсусу щодо цього документа", - заявив Вершинін.

За даними видання, російський посадовець нарікав на те, що країнам, які невдоволені угодою, не надали можливості для подальших перемовин.

"У своїй поправці РФ наголошувала на "принципі невтручання у внутрішні справи держав" і закликала ООН уникати дублювання зусиль. Заперечення Росії підтримали її традиційні союзники - Білорусь, Північна Корея, Іран, Нікарагуа та Сирія", - йдеться у статті.

Згідно з повідомленням, в ООН не стали піддавитися тиску з боку РФ. Раніше в ООН багато країн не виключали демаршу з боку РФ щодо цього плану. Так, практично одразу після заяви Вершиніна представник Конго запропонував відхилити пропозицію РФ. Тож її було відхилено більшістю в 143 голоси членів Генеральної Асамблеї ООН.

Реформування ООН - останні новини

У Фінляндії пропонують вигнати Росію з ООН, реформувавши Радбез організації. Крім того, кількість постійних членів хочуть збільшити вдвічі.

За інформацією Reuters, Радбез ООН покликаний підтримувати мир у світі, але геополітичне суперництво завело його в глухий кут з низки питань. Йдеться, зокрема, про війну на Близькому Сході та повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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