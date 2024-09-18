Кррім того, кількість постійних членів хочуть збільшити вдвічі.

Президент Фінляндії Александр Стубб пропонує реформувати Раду безпеки ООН, скасувавши право вето однієї держави та призупинення членства для тих членів організації, які бере участь у "незаконній війні", такій як в Україні.

Про свою ініціативу він розповів у інтерв’ю агенції Reuters. За словами Стубба, він планує оприлюднити свій план на Генеральній асамблеї ООН, яка відбудеться наступного тижня в Нью-Йорку. На заході збираються обговорити склад Радбезу.

Крім цього, лідер Фінляндії пропонує збільшити кількість постійних членів з п'яти до 10, включивши одного з Латинської Америки, двох з Африки та двох з Азії.

Відео дня

"Жодна держава не повинна мати право вето в Радбезі ООН", – наголосив президент.

У виданні додали, Радбез покликаний підтримувати мир у світі, але геополітичне суперництво завело його в глухий кут з низки питань. Йдеться зокрема про війну на Близькому Сході та повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Як зазначається, Штати, які мають вето на рівні з РФ, Китаєм, Британією та Францією, підтримують надання місць Африці.

Росія в ООН

У 2022 році Україна ініціювала процес виключення Росії з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і загалом з ООН. Однак навіть після понад два роки неймовірного терору українського населення, Москва залишає за собою місце в організації.

Як відомо, будучи одним з постійних членів Ради Безпеки ООН РФ має можливість блокувати прийняття будь-яких рішень. Україна і партнери неодноразово наголошували, що Москва зловживає цим майданчиком, використовуючи його для просування пропаганди.

Інститут вивчення війни зазначав, що Росія використовує Раду Безпеки ООН для просування власних інформаційних операцій, щоб переконати міжнародних партнерів України не надавати їй військову допомогу.

Вас також можуть зацікавити новини: