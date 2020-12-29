Він зазначив, що люди змушені оформлювати російські паспорти, оскільки це є способом виживання на окупованих територіях.

Всі українці, які перебувають в ОРДЛО і Криму, є заручниками російського окупаційного режиму.

Про це інтерв'ю "ТСН" заявив віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков. Він зазначив, що люди змушені оформлювати російські паспорти, оскільки це є способом виживання на окупованих територіях.

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"На сьогодні, по суті, всі громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму. Близько 300 тис. українців пройшли через примусову російську паспортизацію. Я наразі говорю про окуповані Донеччину з Луганщиною. Щодо Криму — там цифри сягають 2 млн", - сказав Резніков.

Він переконаний, що засуджувати таких людей Україна на має жодного права. "Не вдалося їх захистити, не вистачило оборонного ресурсу держави Україна у 2014 році дати таку відсіч цій агресії, щоб люди не потрапили в заручники. Тому держава має знайти механізм, як із цими наслідками діяти потім", - додав Резніков.

Віце-прем'єр повідомив, що наразі розробляється проект закону про державну політику перехідного періоду, в якому буде враховано питання примусової паспортизації.

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Автор: Андрій Василюк