Всі українці, які перебувають в ОРДЛО і Криму, є заручниками російського окупаційного режиму.
Про це інтерв'ю "ТСН" заявив віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков. Він зазначив, що люди змушені оформлювати російські паспорти, оскільки це є способом виживання на окупованих територіях.
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"На сьогодні, по суті, всі громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму. Близько 300 тис. українців пройшли через примусову російську паспортизацію. Я наразі говорю про окуповані Донеччину з Луганщиною. Щодо Криму — там цифри сягають 2 млн", - сказав Резніков.
Він переконаний, що засуджувати таких людей Україна на має жодного права. "Не вдалося їх захистити, не вистачило оборонного ресурсу держави Україна у 2014 році дати таку відсіч цій агресії, щоб люди не потрапили в заручники. Тому держава має знайти механізм, як із цими наслідками діяти потім", - додав Резніков.
Віце-прем'єр повідомив, що наразі розробляється проект закону про державну політику перехідного періоду, в якому буде враховано питання примусової паспортизації.
Український план дій щодо Донбасу
- План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».
- 5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.
- 10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.
- Однак 24 листопада представник Росії у політичній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Дмитрієвський заявив про підтримку Росією "плану дій представників ОРДЛО" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- 1 грудня в РНБО заявили про підготовку спеціального засідання РНБО щодо ситуації на Донбасі.
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