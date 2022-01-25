Міністр рекомендує мати йод, щоб замазувати рани дітям.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українцям не потрібно збирати тривожні валізи на тлі новин про загрозу вторгнення РФ в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів, чи варто громадянам України мати тривожну валізу, Резніков відповів: "Ні не варто. Не потрібно мати жодної тривожної валізи. Максимум тримайте в себе необхідні речі, якщо ваше дитя, малеча, десь впаде і синці наб’є". При цьому додав, що для цього необхідно мати йод. "Купіть йому йоду. Не більше того", - наголосив міністр.

Він закликав зберігати спокій, зазначивши, що в Україні вже 8 років іде війна. Він вважає, що Збройні Сили України здатні захистити громадян держави.

Читайте такожРезніков закликав кожного українця подумати, як він відбиватиме можливу агресію РосіюНагадаємо, восени 2021 року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових та техніки до кордону з українською державою.

Україна, США й низка інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення й зажадала від Штатів й НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

У Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першою з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.

Водночас відповідні рішення ухвалили й Велика Британія, Австрія, Японія, Німеччина та Австралія.

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