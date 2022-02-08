Почувається добре, на самоізоляції, але в робочому режимі.

Міністр оборони України Олексій Резніков захворів на COVID-19.

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Станом на ранок 8 лютого у Києві зафіксовано 2 862 нових випадків коронавірусу за добу. Я потрапив сюди теж", - зазначив він.

Резніков додав, що почувається добре, зараз перебуває "на самоізоляції, але в робочому режимі".

Читайте такожСумнівні суїциди серед військових: "Є дитина, якій в потилицю стріляли, а кажуть – самогубство""Власне, за майже два роки пандемії та карантинів та завдяки всім сучасним засобам зв‘язку робочий режим безперервний 24/7. Та й новий штам, завдяки вчасній вакцинації, не так важко переноситься, як у першу хвилю. Тож, по-перше, вам всім здоров‘я, бережіть себе і близьких! По-друге, be safe, get vaccinated (будьте в безпеці, зробіть щеплення)!" - написав він.

Раніше повідомлялося, що Резніков пояснив, чому Росія не може напасти на Україну найближчими днями.

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