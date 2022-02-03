Україна підтримує будь-які ідеї по перенесенню переговорного майданчика по мінських домовленостях з Білорусі до нейтральних незаангажованих країн.

Туреччина раніше пропонувала перенести переговорний майданчик Тристоронньої контактної групи (ТКГ) по "мінську" на свою територію.

Про це на брифінгу заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він нагадав, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган публічно зробив таку пропозицію (щодо проведення мінських переговорів у Туреччині – УНІАН).

"Я розкрию секрет, що з нами велися консультації, коли я ще був учасником української делегації у трьохсторонній контактній групі. Ми і тоді відповідали ствердно, що ми згодні, якщо цей майданчику буде, наприклад, у Стамбулі. А також і в Женеві, і у Відні, і в будь-якому місті, де є незаангажованість, незалежність, саме головне від однієї із сторін, від Російської Федерації", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2021 року представник Української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявляв, що Україна буде шукати іншу країну для переговорів по Донбасу, оскільки Білорусь знаходиться під впливом Російської Федерації.

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"Ми категорично повідомили, що не будемо брати участь в засіданнях ТКГ, якщо раптом завершаться сьогодні карантинні обмеження і буде запропоновано продовжити ті консультації, як і раніше, безпосередньо в Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не буде спрямовувати своїх членів в Мінськ для зустрічей в реальному житті. Все одно доведеться шукати іншу країну та інше місто", - повідомив він.

27 січня спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен на засіданні ТКГ повідомив про пропозицію Туреччини проводити переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі в Стамбулі.

Довідка УНІАН. Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України — уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка була сформована як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України.