Він заявив, що Україна враховує усі ризики, які може створювати Росія під час окупації українських земель.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи проведення російськими окупантами у Донецьку форуму «Русский Донбасс», заявив, що нікому «не заборонено писати документи, які нагадують твори фантастів».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу за підсумки першої зустрічі «Люблінського трикутника», у якій також взяли участь глави МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс та Польщі Збігнєв Рау.

Кулебу попросили прокоментувати проведення в окупованому Росією Донецьку форуму «Русский Донбасс», на якому оголосили про доктрину захоплення усієї території Донбасу і інтеграцію регіону до складу РФ.

«Нікому не заборонено писати фантастичні романи або документи, які нагадують твори фантастів. Загроза Україні була створена у 2014 році з початком російської агресії, з появою її Збройних сил в Автономній республіці Крим, а також в окремих районах Донецької та Луганської областей. З того часу стратегія України була дуже чіткою. Ми враховуємо усі ризики, усі можливі сценарії подій, але стратегія базується на простому принципі невідворотного повернення наших територій, виведення російських військ і відновлення суверенітету України у цих регіонах», - наголосив Кулеба.

На його думку, в окупованому Донецьку на форумі за участі російських пропагандистів нічого нового сталося. «Вони можуть все що завгодно там собі схвалювати, але ми розуміємо всі ризики й готові до них», - заявив Кулеба.

Форум "Російський Донбас" у Донецьку: що відомо

Крім російських пропагандистів у Форумі взяли участь політологи, журналісти та політичні діячі з так званих "ЛНР" і "ДНР".

В ході форуму організатори прийняли резолюцію за результатами обговорення доктрини "Російський Донбас".

Під час форуму московська пропагандистка і головний редактор кремлівського Russia Today Маргарита Симоньян закликала Росію анексувати Донбас.

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Автор: Віталій Саєнко