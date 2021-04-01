Наразі в Офісі глави держави немає точної інформації щодо проведення 2 квітня засідання Ради національної безпеки та оборони.

В Офісі президента не виключають можливість проведення завтра, 2 квітня, засідання Ради національної безпеки та оборони.

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Зазначається, що наразі немає точної інформації щодо проведення засідання РНБО в п’ятницю та його порядку денного, водночас така можливість не виключається.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, попереднє засідання РНБО відбулось 19 березня.

На цьому засіданні Рада нацбезпеки вирішила застосувати санкції проти колишніх президента України Віктора Януковича, прем’єр-міністра Миколи Азарова, генерального прокурора Віктора Пшонки, міністра освіти Дмитра Табачника та інших високопосадовців.

Також були запроваджені санкції проти 19 компаній, що займаються видобутком корисних копалин.

Крім того, РНБО доручила провести аудит усіх дозволів на видобуток корисних копалин, які було видано з 1994 року.

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Автор: Костянтин Гончаров