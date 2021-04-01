Попереднє засідання РНБО відбулось 19 березня / Фото Офіс президента
В Офісі президента не виключають можливість проведення завтра, 2 квітня, засідання Ради національної безпеки та оборони.
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Зазначається, що наразі немає точної інформації щодо проведення засідання РНБО в п’ятницю та його порядку денного, водночас така можливість не виключається.
Що цьому передувало
- Як повідомляв УНІАН, попереднє засідання РНБО відбулось 19 березня.
- На цьому засіданні Рада нацбезпеки вирішила застосувати санкції проти колишніх президента України Віктора Януковича, прем’єр-міністра Миколи Азарова, генерального прокурора Віктора Пшонки, міністра освіти Дмитра Табачника та інших високопосадовців.
- Також були запроваджені санкції проти 19 компаній, що займаються видобутком корисних копалин.
- Крім того, РНБО доручила провести аудит усіх дозволів на видобуток корисних копалин, які було видано з 1994 року.
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