Олексій Ковальов висловився за найтіснішу інтеграцію Херсонщини в Росію.

На тимчасово окупованій території Херсонської області народний депутат України Олексій Ковальов перейшов на бік росіян.

Зрадник зробив відповідний допис у Facebook.

Ковальов розповів, що відвідав "дуже важливий для нього захід" – зустріч першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка "з фермерами Херсонщини".

"По-перше, було заявлено, що Росія тут всерйоз і назавжди! Планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини до економічної моделі Росії. Застосовуватимуться всі інструменти підтримки виробників аграрної продукції, які діють на території РФ", – написав колаборант.

Крім того, Ковальов зазначив, що на зустрічі "обговорювали статус Херсонської області" і висловився за найтіснішу інтеграцію з Росією.

Олексій Ковальов: що відомо