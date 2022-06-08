Зберігається загроза завдання ракетних ударів з території окупованого Криму.

Росія розгорнула ракетні комплекси "Іскандер-М" поблизу адмінкордону з Херсонською областю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, зберігається загроза завдання ворогом з території окупованого Криму ракетних ударів.

Мотузяник уточнив, що в районі населеного пункту Мілководне, розташованого за 8 км до адміністративної межі з Херсонською областю, окупанти розгорнули ракетний дивізіон ОТРК "Іскандер-М".

Він нагадав, що ворожі кораблі продовжують блокувати судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. Зокрема, в готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають 4 ворожі ракетні кораблі та підводний човен із приблизним сумарним залпом до 36 ракет.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генштабу, в Білорусі вздовж кордону стоять російські військові з "Іскандерами", літаками та "Панцирами".

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