До неї увійшли країни, які не підтримали санкційну політику щодо країни-агресорки за вторгнення в Україну.

В Росії придумали собі "нову велику вісімку" на тлі розрив економічних відносин з європейськими країнами та США.

Про це заявив глава Держдуми В'ячеслав Володін у Telegram.

"Економіка США, Японії, Німеччини, Британії, Франції, Італії, Канади продовжує тріщати під навантаженням санкцій, введених проти Росії. Розрив Вашингтоном та його союзниками теперішніх економічних відносин призвів до формування нових точок зростання у світі. Група восьми країн, що не беруть участь у санкційних війнах, — Китай, Індія, Росія, Індонезія, Бразилія, Мексика, Іран, Туреччина — за показником ВВП за ПКС випереджає на 24,4% стару групу", - заявив Володін.

Очільник Держдуми запевнив, що ці країни "бажають розвивати діалог та взаємовигідні відносини з Росією".

Нагадаємо, що у 2014 році Росію вигнали з "Великої вісімки" через анексію українського Криму та вторгнення на Донбас.

7 квітня Генасамблея ООН відсторонила Росію від членства в Раді з прав людини через звинувачення в жахливих порушеннях прав під час агресії проти України. За цей крок проголосували 93 представники, проти - 24, ще 58 утрималися.

Цьому передувало засідання, на якому організація обговорювала військові злочини росіян у Бучі та інших містах поблизу Києва, які були під тимчасовою окупацією РФ.

За даними джерел CNN, Росія направила державам-членам ноту з погрозами напередодні голосування за ініціативу США щодо відсторонення Росії від Ради ООН з прав людини.

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