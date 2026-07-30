Угорщина на межі блекауту через вимушену зупинку єдиної АЕС

В Дунаї зараз так мало води, що її не вистачає для охолодження АЕС.

Угорщина опинилася на межі енергетичної катастрофи через рекордне зниження рівня води в Дунаї. Без цієї води не може нормально працювати угорська АЕС, яка забезпечує до половини енергозабезпечення країни. Про це у відеозверненні повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

"Шановні співвітчизники, повідомляю надзвичайну інформацію. Вперше за свою 42-річну історію очікується повна зупинка АЕС "Пакш" протягом 24-72 годин через рекордно низький рівень води в Дунаї. Це означає, що з понеділка очікується втрата 2000 мегават від виробництва енергії в Угорщині, тоді як попит на електроенергію для населення та бізнесу постійно зростає через зростаючу спеку", - заявив він.

За словами Мадяра, досі рекорд найнижчого рівня води в Дунаї в районі АЕС був у 2018 році - на 97 см нижче від норми. Але сьогодні фактичний рівень становить 121 см нижче норми. І, згідно з гідрологічними прогнозами, каже Мадяр, рівень води в Дунаї "гарантовано" продовжить знижуватися в найближчі тижні.

Відео дня

"Тому перезапуск АЕС "Пакш" точно не очікується. Я хотів би запевнити всіх, що хоч подібної зупинки ще ніколи не траплялося, це не становить жодної небезпеки. Кожен крок робиться відповідно до найсуворіших стандартів безпеки", - наголосив прем'єр.

За словами Мадяра, ситуацію додатково погіршує аварійна зупинка великої газової електростанції Дунаменті через технічні несправності, що призвело до втрати ще 400 мегават потужності. З іншого боку через спеку споживання електроенергії в Угорщині зараз близьке до історичного піку.

Усе це, за словами угорського лідера, вже у понеділок призведе до "критичної ситуації з енергопостачанням, з якою ми ніколи не стикалися в історії Угорщини".

Мадяр закликав великих промислових споживачів добровільно обмежити споживання електроенергії в години пік, щоб впоратися з очікуваною енергетичною кризою. Він також повідомив, що зараз готується законодавча база, щоб регулятор міг планово примусово відключати великих споживачів від мережі.

Крім того буде вжито заходів зі зменшення необов'язкових витрат електроенергії, зокрема, у держсекторі, а також максимальної мобілізації наявних енергогенеруючих потужностей.

Мадяр також визнав, що розроблено план віялових відключень споживачів на крайній випадок.

Обміління Дунаю

Як писав УНІАН, рекордна посуха в Центральній Європі спричинила історичне обміління Дунаю. Через рекордно низький рівень води було паралізувано комерційне судноплавство. Вантажні судна не можуть возити товари, а круїзні лайнери посідали на мілини.

Місцями вода впала так низько, що над поверхнею з'явилися рештки суден і кораблів, що затонули під час Другої світової війни, а то і раніше.

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