Іспанія відправить армію в одне з міст через прорив мігрантів

Італія може відновити прикордонний контроль з Іспанією через міграційну кризу.

До іспанського північноафриканського анклаву Сеута перекинуть 60 військових після того, як кордон з Марокко перетнули від 2 до 3 тисяч мігрантів. Місцева влада заявляє, що ситуація вийшла з-під контролю. Про це повідомляє EFE.

Уряд Іспанії повідомив, що військові допоможуть Цивільній гвардії забезпечувати безпеку. Прем’єр Педро Санчес уже анонсував візит до регіону.

У Сеуті склалася гуманітарна та надзвичайна ситуація у сфері безпеки. Голова регіону Хуан Хесус Вівас заявив, що центри прийому переповнені: сотні людей сплять на вулиці, а заклади для неповнолітніх без супроводу працюють на 2400% потужності.

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У середньому щодня прибуває 300 осіб, що викликає побоювання щодо повторення кризи 2021 року, коли за кілька днів до Сеути прибуло близько 10 000 мігрантів.

Варто зазначити, що різкий наплив почався після рішення Верховного суду Іспанії. Тепер мігрантів, які допливають до іспанської території, не можна автоматично повертати до Марокко - кожну справу мають розглядати окремо.

Через це дедалі більше людей наважуються на небезпечний маршрут через море. Багато хто пливе годинами, тримаючись за звичайні надувні круги. Тільки за останні дні загинули щонайменше чотири людини, а минулого року біля узбережжя знайшли близько 60 тіл.

Реакція Італії

Уряд Італії під керівництвом Джорджі Мелоні заявив про готовність призупинити дію Шенгенської зони вільного пересування з Іспанією у відповідь на наплив мігрантів до Сеути.

Мелоні назвала кадри з іспанського північноафриканського анклаву "шокуючими".

Вона заявила, що Італія "готова втрутитися, використовуючи надзвичайні заходи для захисту кордонів і безпеки громадян, включаючи призупинення дії Шенгенської зони з Іспанією".

Іспанія відхилила заклики оголосити надзвичайний стан, але направляє підкріплення до армії.

Мігранти у світі

Ісландія демонструє один із найкращих показників інтеграції іноземців у суспільство. Згідно з дослідженням, 84,2% експатів у цій країні мають роботу, а показник відкритості візової політики відповідає рівню більшості країн Європейського Союзу.

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