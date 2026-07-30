'Нова пошта' змінює графік роботи відділень

Зміни набувають чинності з 1 серпня.

Із серпня відділення "Нової пошти" в усіх обласних центрах України відкриватимуться на годину раніше. Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

"Із 1 серпня відділення "Нової пошти" в обласних центрах працюватимуть на годину довше. Тепер відділення відкриватимуться о 08:00", - йдеться в повідомленні.

Перевірити актуальний графік свого відділення можна на сайті або у мобільному застосунку. У пресслужбі компанії додали, що зміни до графіка роботи внесено з урахуванням запиту клієнтів на більш ранній початок обслуговування у вихідні дні.

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"Нова пошта" - останні новини

30 червня стало відомо, що компанія відкрила у Молдові найбільший хаб у країні площею 3 800 кв. м неподалік від Кишинева. Таким чином там зможуть обробляти до 10 тисяч посилок на годину.

15 червня співзасновник компанії Володимир Поперешнюк заявив, що через ворожий удар РФ по інноваційному терміналу "Нової пошти" в столиці було пошкоджено тисячі посилок.

В кінці травня компанія повідомляла про запуск власної кур’єрської доставки в Чехії. У компанії тоді обіцяли за добу доставляти посилку до 16 чеських міст, а також у Братиславу, Мілан, Варшаву та Берлін.

Раніше "Нова пошта" оновила тарифи на свої послуги. Зокрема доставка подорожчала в середньому на 10-20 грн в залежності від ваги та напряму. В компанії тоді зазначили, що основною причиною називають зростання витрат на пальне, електроенергію, зв'язок та послуги партнерів.

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