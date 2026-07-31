Інстаграмне озеро на кордоні зі Швейцарією спорожніло через виснажливу спеку (фото)

Посуха та рекордна спека в Європі майже повністю висушили мальовниче озеро Брене на кордоні Швейцарії та Франції.

Популярне серед туристів озеро Лак-де-Брене на кордоні Швейцарії та Франції виявилося майже без води після кількох місяців посухи та трьох хвиль екстремальної спеки, що охопили Європу.

Як пише Independent, зазвичай влітку озеро приваблює тисячі відпочивальників, любителів кемпінгу, плавання та прогулянок на каное. По ньому також курсують туристичні судна, проте цього сезону навігація практично зупинилася.

Через різке зниження рівня води в річці Ду, що живить озеро, десятки човнів і катерів опинилися на висохлому мулистому дні. Власник туристичної компанії Іван Дюріг розповів, що був змушений скоротити персонал і побоюється серйозних фінансових втрат. Зараз рівень води більш ніж на 9 метрів нижчий за норму і продовжує знижуватися приблизно на 22 сантиметри на день.

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За даними швейцарської метеослужби MeteoSwiss, з квітня в регіоні випало лише близько половини звичайної норми опадів. За своїми масштабами нинішня посуха порівнянна з найважчими періодами 1976, 2003 та 2018 років, а істотних дощів до середини серпня не очікується.

Місцеві жителі зазначають, що посухи стали траплятися значно частіше. Вода, що залишилася в озері, набула бурого відтінку й перетворилася на вузьку смугу, де ще тримається риба та плавають кілька лебедів. Водоспад Сот-дю-Ду, який живиться з озера, майже повністю пересох.

"Коли тут є вода, це справді казкове місце. Дуже сумно бачити його таким", – каже місцевий мешканець Марсьяль Бейелер.

Катастрофічна посуха на річці Дунай

Дунай також рекордно обмілішав. Найскладніша ситуація спостерігається в Угорщині. Посуха перетворює цю величну річку на струмочок, а лайнери з туристами застрягають на мілинах.

У результаті посухи з-під води з’явилися скелі, піщані мілини та навіть затонулі кораблі, які раніше майже ніколи не були видні.

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