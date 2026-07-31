Трамп несподівано заявив, що ще не вирішив, чи давати Україні ліцензію на ракети Patriot, - FT

Очільник Білого дому сказав, що США розглядають це питання.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot. Про це він сказав у телефонному інтерв'ю Financial Times.

Як зазначило видання, у четвер Трамп заявив, що він "не впевнений", чи Вашингтон надасть Україні ліцензію. Він додав, що США розглядають це питання.

"Це дуже незвичайна зброя, і… нам потрібно бути трохи обережними з тим, кому ми видаємо ліцензії. Ми насправді не ліцензуємо обладнання", - цитує видання президента США.

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Журналісти звернули увагу, що ці коментарі Трампа прозвучали усього через два дні після його зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Український лідер назвав переговори добрими та повідомив, що сторони обговорили "виробництво ракет-перехоплювачів Patriot і кілька інших ідей".

Трамп також сказав Financial Times, що його увага зосереджена на припиненні війни в Україні, і додав, що два його представники Джаред Кушнер та Стів Віткофф вперше відвідають Україну найближчими днями.

"Простіше кажучи, ми хочемо, щоб війна в Україні з Росією закінчилася. Я не шукаю ракет. Ми прагнемо миру", - додав він.

Ліцензія на виробництво ракет до Patriot для України

Як повідомляв раніше УНІАН, 8 липня Дональд Трамп під час спільної пресконференції із Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі заявив, що США можуть надати Україні право на виробництво перехоплювачів до Patriot. Він тоді сказав, що компанія, яка їх виробляє і зараз будує чотири заводи, зможе зробити це за 2-3 місяці.

Зеленський після свого візиту до Білого дому 28 липня в інтерв’ю Axios повідомив, що Трамп на зустрічі погодився продовжити роботу над наданням Україні ліцензій на виробництво Patriot. Він розповів, що, перебуваючи у США, зустрівся із представниками компаній Lockheed Martin і Raytheon, які виробляють ракети Patriot, щоб обговорити це питання.

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