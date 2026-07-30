По Радушному росіяни вдарили ракетою з Північної Кореї, - Зеленський

Надалі ще відбуватимуться експертизи.

Згідно з попередніми даними, по Радушному Дніпропетровської області російські окупанти вдарили ракетою з Північної Кореї. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що в Радушному балістична ракета влучила в "звичайний будинок звичайної сім’ї", внаслідок чого загинули батьки та їхні діти.

"По Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї - такі попередні дані. Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятись, але станом на зараз - це північнокорейська балістика", - заявив глава держави.

Відео дня

Він додав, що йдеться про "союз московських покидьків із божевільним режимом у Північній Кореї заради ракет, заради північнокорейського контингенту тут, у Європі, на наших кордонах, заради вбивства наших українських дітей".

Зеленський зауважив, що багато хто у світі засудив цей удар. Крім того, європейські країни зробили заяви і через російську ракету, яка "влетіла на територію Польщі та розірвалася десь у полі під Любліном".

"Найголовніше - все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО, саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари, їхній терор. Давно вже можна було війну цю закінчити, але Путін цього не хоче. Він то в Північній Кореї якусь зброю шукає, то десь там в Ірані, то ще щось вигадує. Усе, щоб воювати далі, далі вбивати", - сказав президент.

Він назвав ключовий пріоритет для України - ракети для протиповітряної оборони, передусім ракети для "Петріотів", але також для "Насамсів", "Айрісів", "Гоків" та інших систем.

"Дуже розраховую, що всі наші партнери, передусім наші американські партнери, наші друзі в Європі, будуть відчувати, що реальні людські життя залежать від того, чи допомагають вони нам, чи допомагають вони Україні", - підкреслив Зеленський.

Удар по будинку під Кривим Рогом

Як повідомляв УНІАН, раніше зазначалося, що під час масованого російського обстрілу України в ніч на 30 липня сталося пряме влучання балістичної ракети "Іскандер-М", випущеної з Воронежа, у приватний будинок багатодітної родини Воронових із селища Радушне Криворізького району Дніпропетровської області.

Зеленський повідомляв, що загинули батьки сім’ї Воронових: мама Олена і тато Артем, а також троє дітей: Марк, Азарій Ілай та Емілія.

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