Медведєв упевнений, що Росія переможе у війні проти України.

Росія зараз перебуває на дуже важливому етапі завершення війни проти України. Про це заявив колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, пишуть росЗМІ.

"Ми дійсно зараз перебуваємо на дуже важливому етапі завершення "спеціальної військової операції" (пропагандистський евфемізм, що використовується для опису вторгнення Росії в Україну – УНІАН). І я впевнений, що ви внесете свій вклад у нашу перемогу", – сказав він, звертаючись до молодих російських окупантів перед їх відправкою на фронт.

Медведєв визнав, що рішення про участь у війні проти України "приймається непросто і несе ризики". Однак він запевнив, що це нібито "підкреслює справжню любов до своєї Батьківщини".

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"Єдине, що я хотів би вам сказати. Бережіть себе. Нам потрібна перемога, але не за будь-яку ціну", – додав Медведєв.

Найближчі 100 днів можуть стати вирішальними для результату війни в Україні

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наступні 100 днів можуть стати вирішальними для результату війни. За його словами, зараз шанси на перемогу України чи Росії становлять "50 на 50".

Польський прем’єр вважає президента США Дональда Трампа, "деяких інших людей" та генерального директора SpaceX Ілона Маска найбільш впливовими особами, які могли б вплинути на результат війни.

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