РФ вперше завдала удару по заводу американського виробника дронів у Києві, – The Guardian

В результаті атаки на підприємстві ніхто не загинув.

Під час однієї з російських атак на Київ минулого тижня було уражено підприємство з виробництва безпілотників американської корпорації Terminal Autonomy, зареєстрованої у штаті Делавер. Як пише The Guardian, це перший випадок, коли Росія завдала удару по американській збройовій компанії.

Автори навели повідомлення російських державних ЗМІ про те, що на заводі, який виробляв безпілотники AQ-400 Scythe та AQ-100 Bayonet, працювали "фахівці з українсько-американської компанії". За словами джерела видання, внаслідок атак ніхто не загинув.

Видання зазначило, що Terminal Autonomy виробляє високоточні безпілотники для нанесення "глибоких ударів" із системами наведення, стійкими до російських перешкод. Як випливає з назви, безпілотники компанії оснащені штучним інтелектом, який бере на себе керування дроном у завершальній фазі атаки. Тому в разі радіоперешкод або відсутності мобільного зв’язку безпілотник стає повністю автономним, але виконує завдання до кінця.

Відео дня

"Ми використовуємо керовані штучним інтелектом боєприпаси, що ведуть барражування, та високоточні боєприпаси, які вже знаходяться на дійсній службі проти ворожих об’єктів на передовій", – йдеться на веб-сайті компанії.

У коментарі журналістам колишній високопоставлений співробітник американської розвідки Ентоні Вінчі сказав, що "росіянам байдуже, кому належить виробництво. Воно все одно залишається ціллю. Їм байдуже, американське воно чи чиєсь інше". Він додав, що якби в Україні розпочалося виробництво ракет для Patriot або будь-якої іншої американської системи, то російська армія все одно завдала б удару по такій цілі.

Співпраця України та США

Нагадаємо, що триває робота над наданням Україні ліцензій на виробництво ракет для американських систем ППО Patriot. За словами президента Володимира Зеленського, це обговорювалося під час його візиту до США та зустрічі з Дональдом Трампом. Він попросив Трампа надати Україні зимовий пакет у 300 ракет-перехоплювачів.

При цьому, як пише The Economist, потепління у відносинах Трампа і Зеленського зумовлене військовими успіхами України, а також розчаруванням Трампа в Росії. Аналітики впевнені, що успішна кампанія українських ударів по об’єктах на території Росії вразила Трампа.

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