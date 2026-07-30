Дрон встановив рекорд швидкості: його технології допоможуть збивати 'Шахеди'

На основі цієї розробки інженери вже створюють нове покоління дронів-перехоплювачів для поля бою.

Дрон Apex Recordhunter, створений підрозділом німецької компанії Quantum Systems – N3XT, розвинув швидкість 699 км/год у горизонтальному польоті, повідомляє New Atlas.

Його вважають найшвидшим електричним дроном в історії, хоча підтвердження від Guinness World Records компанія очікує ще протягом кількох тижнів.

Відомо, що тестовий політ відбувся 26 червня під час внутрішніх випробувань компанії. Апарат перевершив попередній офіційний рекорд для електричних безпілотників, який становив 657,59 км/год.

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Як зазначають у Quantum Systems, висока швидкість дрона – не просто демонстрація можливостей. Компанія планує використати ці напрацювання для створення нової лінійки дронів-перехоплювачів, здатних зупиняти атакуючі дрони буквально за лічені секунди.

"Понад рік цей проєкт означав ранні підйоми, пізні вечори, невдачі, прориви, жертви та непохитну віру в те, що ми можемо розсунути межі можливого", – розповів старший інженер-розробник прототипів компанії Роберт Гардемін, який працював над проєктом.

Утім, рекорд не є беззаперечним. Двоє австралійських аматорів, які ведуть YouTube-канал Drone Pro Hub – Ейдан Келлі та Бен Біггс, – зафіксували на своєму дроні Blackbird неофіційну швидкість 730 км/год, хоча самі визнають, що цьому сприяв попутний вітер. Без урахування вітру реальна швидкість польоту становила близько 674 км/год, а офіційне середнє значення проходу – 685 км/год. За словами розробників, обидва проєкти перебувають приблизно в одній ваговій категорії й поки що змагаються неформально, до втручання офіційних органів.

Як зазначається у заяві компанії, сам Apex не є зброєю – це технологічний демонстратор, створений тією ж інженерною командою, яка розробляє програму перехоплювачів Quantum Systems. Обидві платформи, за наявними даними, використовують спільні напрацювання, а не однакові комплектуючі.

Водночас бойові версії перехоплювачів створює київська компанія WIY Drones, яка працює в межах спільного підприємства Quantum WIY Industries. За наявною інформацією, компанія готує до випробувань два дрони власної розробки – FPV-дрон Strila, здатний нести до 0,5 кг вантажу, та Spys, який називають найшвидшим у світі FPV-перехоплювачем протиповітряної оборони. Обидва апарати призначені для боротьби з "Шахедами".

Цього тижня компанія показала оновлені версії обох дронів. За наявними даними, Spys розвинув швидкість до 600 км/год – достатньо, щоб наздоганяти реактивні ударні дрони, тоді як оновлений Strila 2 LR показав максимальну швидкість 310 км/год, натомість отримавши час польоту до 30 хвилин. Жоден із результатів офіційно не зафіксований як рекорд швидкості, проте обидва є конкретними орієнтирами для дронів, створених протидіяти найшвидшим атакуючим дронам РФ.

Інші перехоплювачі

Раніше компанія Skyfall представила новий прискорений дрон-перехоплювач "Шахедів". Йдеться про P1-SUN Jetkiller – це прискорена версія перехоплювача, який Україна використовує з кінця минулого року. Представник SkyFall розповів, що новий перехоплювач розганяється до 370 км/год – тоді як звичайна версія P1-SUN літає зі швидкістю до 310 км/год.

В Україні також випробували естонський швидкісний ракетний перехоплювач P4P, розроблений компанією Alatyr Group. За словами розробників, апарат здатен розвивати швидкість, достатню для ураження реактивних безпілотників, які рухаються зі швидкістю близько 500 км/год. P4P поєднує ракетні можливості з електричною мультикоптерною схемою: чотири електричні двигуни забезпечують вертикальний зліт, після чого активується ракетний прискорювач для набору швидкості.

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