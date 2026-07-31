У Польщі придумали виправдання, чому 4 винищувача не змогли збити одну російську ракету

Важливо, що Польща тримала у повітрі той самий набір засобів, які мають й Повітряні сили України.

Після вибуху російської крилатої ракети Х-101 поблизу селища Тарнава-Колонія, Люблінського воєводства, у Польщі все ж таки задались питанням, чого не вистачило для її перехоплення. Про це пишет видання Defense Express.

Важливо, що Польща тримала у повітрі той самий набір засобів, які мають й Повітряні сили України.

Про перебіг подій розповів оперативний командувач збройних сил Польщі Іренеуш Новак, який повідомив, що через прогнозовану загрозу на тлі масштабної комбінованої далекобійної атаки РФ по Україні, підняли у повітря два F-16 з авіабази у Лаську, а згодом - ще два МіГ-29 з авіабази у Мальборку.

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Важливо, що у повітря був піднятий літак далекого радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW, а для забезпечення тривалості чергування - з авіабази НАТО у німецькому Кельні вилетів й повітряний заправник Airbus A330 MRTT.

За його словами, польські повітряні сили відстежували загрози ще над Україною та визначили дві російські крилаті ракети як загрозливі. Одна з них наблизилась до кордону з Польщею на відстань до 5 км, а інша виявлена ракета, яка порушила повітряний простір, а вже через 5,5 хвилини після цього впала та вибухнула.

Як заявив Новак, він був готовий надати наказ на збиття цієї ракети. Водночас цьому мала передувати чітка візуальна ідентифікація загрози, бо українські МіГ-29 діяли поряд із кордоном Польщі.

Польське видання Defense24 вказало на те, що візуальна ідентифікація була потрібна через те, що Варшава не ввела постійну зону заборони польотів у східних районах.

На їхнб думку, українські винищувачі не оснащені системою "свій-чужий" країн НАТО, мовляв, існує ризик, що український льотчик-винищувач міг втратити орієнтацію й залетіти вглиб Польщі.

Але найважливіше, що у Польщі продовжують діяти норми закону про захист державного кордону, які передбачають обов'язкову ідентифікацію цілі перед її знищенням. Виключенням є випадок, коли порушником є бойовий літак, що сам розпочинає атаку.

На їхню думку, польські повітряні сили помітили ворожу крилату ракету, коли вона пролетіла вже 30 км над Польщею. Таким чином польські винищувачі могли бути спочатку направлені на перехоплення крилатої ракети, яка була помічена раніше, в потім просто не встигли наблизитись до Х-101, позначка якої з'явилась вже над територією країни.

Російська ракета у Польщі

Раніше речник Верховного штабу об’єднаних збройних сил НАТО в Європі полковник Мартін О’Доннелл НАТО заявив, що альяснс перебуває у постійному контакті з польською владою після інциденту з порушенням повітряного простору країни російською ракетою та вживе всіх необхідних заходів.

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