Федоренко назвав умови для зменшення примусової мобілізації в Україні

За словами військового, примусу має ставати менше, добровільної мобілізації - більше.

Україні необхідні фінансові ресурси, соціальні гарантії та конкурентне грошове забезпечення захисників, аби збільшити кількість добровольців та зменшити примусову мобілізацію. Таку думку висловив командир 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" СБС Юрій "Ахіллес" Федоренко в ефірі "Еспресо".

"Що стосується перспектив і реформи армії, правда буде трохи гіркою. Для того, щоб провести реформу українського війська повною мірою й підвищити ефективність мобілізації - зменшити кількість примусової та збільшити добровільну, - потрібен фінансово-економічний ресурс, соціальні гарантії, відповідні пакети, заробітні плати тощо. Цей ресурс потрібно знайти", - зауважив військовий.

Федоренко додав, що за теперішніх фінансово-економічних обмежень потрібно напрацювати рішення, які дадуть можливість змінити баланс між примусовою та добровільною мобілізацією.

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"Я переконаний, що зараз під керівництвом Михайла Васильовича Драпатого будуть напрацьовані ті пропозиції, які з урахуванням обмежень фінансово-економічного ресурсу дадуть максимальну можливість переламати цей дисбаланс. Примусу має ставати менше, добровільної мобілізації - більше. Але для цього знадобляться час і підтримка українського суспільства", - наголосив командир.

Проте він закликав дати новому головкому час для роботи.

"Ми не маємо зараз, у момент, коли новий головнокомандувач на своїй посаді лише набирає оберти, розповідати йому, як воювати. Він розбереться. Це досвідчений генерал, і він точно знає, що робити", - запевнив Федоренко.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, в Україні змінили порядок призову добровольців. Для добровільного призову тепер не треба звертатися до працівників ТЦК та СП. Замість цього командири військових частин можуть самостійно видавати направлення на проходження ВЛК.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкрив масштаби корупції в ТЦК. Він зазначив, що за вихід з буса працівників ТЦК під час мобілізації військовозобов'язані платять $10 тис. хабаря, а якщо їх вже доставили до військомату, то ця сума подвоюється.

"Це щоб тебе просто зараз випустили. А завтра тебе можуть знову спіймати, мобілізовувати. Проблема в тому, що відкуповується одна частина суспільства, інша частина не має на це ресурсу і йде воювати", - наголосив Лубінець.

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