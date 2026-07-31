Трамп заявив про угоду щодо роззброєння ХАМАСу, але є нюанс

Якщо така угода буде дотримана, це стане значним проривом на Близькому Сході.

Президент Дональд Трамп повідомив, що очолювана США Рада миру досягла угоди про роззброєння "ХАМАСу", однак залишаються питання щодо обсягу цієї угоди, а офіційні особи заявили, що її не буде зараз реалізовано. Про це повідомляє Bloomberg.

Представники США та Ради миру наголосили, що деталі угоди доведеться допрацювати впродовж найближчих кількох тижнів, а прогрес очікується у найближчі місяць-два. Також вони визначили термін реалізації угоди від 200 до 350 днів, проте застерегли, що він може змінитися, адже попереду ще багато технічної роботи.

Водночас в четвер ввечері Трамп висловив схвалення щодо угоди в соцмережах, назвавши її "монументальним кроком на шляху до тривалого МИРУ та БЕЗПЕКИ". За його словами, це відкриє шлях до переходу Гази під управління нового палестинського уряду, який тісно співпрацюватиме з Радою миру.

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"Ізраїль отримає безпеку, на яку заслуговує, а Газа більше не використовуватиметься як база для терористичних атак", - запевнив президент.

Водночас високопоставлені представники "ХАМАСу" підтвердили, що уклали угоду з Ізраїлем, яка містить положення щодо вирішення питання озброєння угруповання. Наразі Ізраїль не прокоментував цю угоду.

"Якщо така угода буде дотримана, це стане значним проривом на Близькому Сході та може назавжди покласти край війні між Ізраїлем та "ХАМАСом", що розпочалася внаслідок нападу бойовиків у жовтні 2023 року на ізраїльські населені пункти та військові бази, в результаті якого загинуло близько 1 200 ізраїльтян", - нагадали у матеріалі.

Крім того, Трамп повідомив, що Ізраїль виведе свої війська з цієї території після завершення роззброєння "ХАМАСу". За його словами, після цього Міжнародні сили стабілізації разом з новими палестинськими поліцейськими силами візьмуть на себе відповідальність за безпеку в Газі.

Але представники США та Ради миру кажуть, що графік виведення Ізраїлю з Гази ще має бути остаточно узгоджений. За їхніми словами, Міжнародні сили стабілізації теж будуть підтримувати процес виведення зброї з обігу, і що першою буде передана зброя, яка належить поліції в Газі.

Вони підкреслили, що кожен етап плану буде супроводжуватися процесом перевірки.

США та Ізраїль - останні новини

Раніше Axios писало, що США направляють до Ізраїлю десятки літаків-заправників на тлі можливого розширення військової операції проти Ірану. Серед розглянутих варіантів - удари по об’єктах іранської інфраструктури, включаючи електростанції, додаткові атаки на ядерні об’єкти.

Водночас The Wall Street Journal написало, що Ізраїль повідомив США про новий план Ірану щодо вбивства Трампа. Така інформація може призвести до ескалації війни між Вашингтоном та Іраном.

"Вони хочуть усунути американського лідера - мене. Я є в кожному списку. Я бачив сьогодні вранці, що я є в кожному з їхніх списків. І поки що, напевно, мені трохи щастило, але, можливо, це триватиме недовго", - сказав сам Трамп.

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