Глава МЗС України заявив, що російський міністр Сергій Лавров своїми заявами продемонстрував колегам з Євросоюзу «всю широту русской души».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація розпочала згортання дипломатичних відносин з Європейським Союзом у 2014 році, розпочавши агресію проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Іваном Корчоком прес-конференції в Києві.

«Росія почала згортати відносини з Європейським Союзом ще у 2014 році, розпочавши агресію проти України. Тому що ця агресія порушила фундаментальні принципи, які захищає Європейський Союз. І Євросоюз не зробив нічого для того, щоб віддалитися від Росії. Це Росія віддаляється від Європейського Союзу», - наголосив Кулеба.

«Що стосується останніх заяв міністра Сергія Лаврова, то можна лише подякувати йому за те, що він настільки повно і яскраво продемонстрував колегам з Європейського Союзу «всю широту русской души», - підкреслив Кулеба.

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Відносини Росії та ЄС: що було раніше

За підсумками візиту до Москви віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія не зацікавлена в конструктивному діалозі з ЄС. За його словами, російська влада не хотіла використати його візит для налагодження конструктивного діалогу з Євросоюзом.

У Москві Боррель закликав міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова виконувати Мінські угоди щодо врегулювання війни на Донбасі. Високий представник ЄС вказав на важливість поважання територіальної цілісності України.

Пізніше з'явилась заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова про готовність Росії розірвати відносини з ЄС. Зокрема, Лавров, відповідаючи на запитання, чи йде Росія до розриву з Євросоюзом, заявив: «Виходимо з того, що ми готові. Ми сусіди. Якщо брати колективно, вони як і раніше наш найбільший торговельний, інвестиційний партнер. Багато компаній тут працюють, сотнями, тисячами обчислюються спільні підприємства. Якщо бізнес взаємовигідний, ми будемо його продовжувати».

Він переконаний, що РФ зараз з військового погляду стала повністю самодостатньою. «Нам потрібно домагатися такого ж становища в економіці на випадок, якщо ми ще раз побачимо (як уже відчули неодноразово), що в якихось сферах накладаються санкції, що створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в найчутливіших сферах (поставки комплектуючих, вузлів). Ми не хочемо ізолюватися від світового життя, але треба бути готовим до цього. Хочеш миру, готуйся до війни», - заявив Лавров.

При цьому, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ЗМІ спотворили сенс заявив Лаврова.

«А сенс спотворили, спотворили і подали цей сенсаційний заголовок таким чином, що Росія мало не ініціюватиме сама розірвання відносин з Євросоюзом», - зазначив він.

«Звичайно, якщо ми постанемо перед вкрай деструктивною лінією, що завдає шкоди нашій інфраструктурі, нашим інтересам, то звичайно, Росія завчасно має бути готова до таких недружніх кроків», - сказав Пєсков у відповідь на запитання, чи можливий такий сценарій.

Він пояснив, що йдеться про те, що Росія має бути готова «до якихось рестрикцій, до якихось обмежень та інших недружніх проявів».

«Ми маємо бути самодостатніми, ми маємо забезпечувати безпеку в найчутливіших стратегічних сферах і маємо бути готовими національною інфраструктурою замінити все те, чого нас можуть позбавити. Ну це на випадок, якщо безумство запанує і такі недружні прояви матимуть місце», - додав він.

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Автор: Віталій Саєнко