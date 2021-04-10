Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що Туреччина готова надати будь-яку підтримку для зниження напруження і встановлення режиму припинення вогню на лінії розмежування на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ердоган сказав у Стамбулі на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Президент Туреччини сказав, що обмінявся із Зеленським думками з приводу ситуації на сході України.
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"Ми переконані, ми віримо, що ситуацію на сході України необхідно вирішувати у мирний спосіб в рамках міжнародного законодавства таким чином, аби зберігалася територіальна цілісність (України)", - заявив Ердоган.
"Ми бажаємо, щоби якомога швидше припинилася ескалація, яку ми спостерігаємо, щоб була знижена напруга і в рамках виконання умов Мінських домовленостей знову відновилося перемир'я і припинення вогню. Ми готові надавати будь-яку підтримку з цього питання", - наголосив Ердоган.
Загострення на Донбасі: що відомо
- 30 березня 2021 року Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ.
- Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
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