Президент Туреччини наголошує, що ситуацію на Донбасі треба вирішувати у мирний спосіб.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що Туреччина готова надати будь-яку підтримку для зниження напруження і встановлення режиму припинення вогню на лінії розмежування на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ердоган сказав у Стамбулі на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Туреччини сказав, що обмінявся із Зеленським думками з приводу ситуації на сході України.

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"Ми переконані, ми віримо, що ситуацію на сході України необхідно вирішувати у мирний спосіб в рамках міжнародного законодавства таким чином, аби зберігалася територіальна цілісність (України)", - заявив Ердоган.

"Ми бажаємо, щоби якомога швидше припинилася ескалація, яку ми спостерігаємо, щоб була знижена напруга і в рамках виконання умов Мінських домовленостей знову відновилося перемир'я і припинення вогню. Ми готові надавати будь-яку підтримку з цього питання", - наголосив Ердоган.

Загострення на Донбасі: що відомо

30 березня 2021 року Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ.

Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

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Автор: Віталій Саєнко