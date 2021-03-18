Причиною затримки з телефонними переговорами між Байденом і Зеленським у посольстві назвали зайнятість Байдена внутрішніми проблемами в США.

У посольстві Сполучених штатів Америки заявили, що телефонна розмова між президентами Джо Байденом та Володимиром Зеленським обов'язково відбудеться.

Про це йдеться відповіді посольства Сполучених штатів Америки на запит "Європейської правди".

Офіційний представник посольства США в Україні Даніель Лангенкамп запевнив, що Байден є відданим другом України і дзвінок між лідерами країн обов'язково відбудеться.

"Показово, що нинішня адміністрація США приділяє Україні багато уваги... Держсекретар Блінкен провів переговори з міністром Кулебою 1 лютого, майже відразу після свого призначення. Міністр оборони Таран спілкувався зі своїм американським колегою Остіном 19 лютого. Кілька інших високопосадовців також уже контактували або мають заплановані переговори", - сказав Лангенкамп.

Представник посольства США зазначив, що наразі Джо Байден дуже сконцентрований на внутрішньоамериканських проблемах, зокрема на епідемії COVID-19. Він додав, що дзвінок між лідерами країн відбудеться без жодних передумов.

"Україна для нас - партнер, а у відносинах із партнерами ми не висуваємо вимог і не маємо жодних передумов для ведення діалогу. Але ми натхненні тим, як Зеленський останніми тижнями вдається до потужних дій проти недоброчесних інтересів, які досі тягнуть Україну донизу", - зазначили в посольстві.

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Розмова Байдена і Зеленського: що відомо

Дату першого телефонного контакту Зеленського і Байдена поки не визначено.

1 лютого Кулеба і Блінкен провели телефонну розмову і домовилися зробити більш ефективним партнерство між обома країнами. За словами держсекретаря США, санкції проти Росії за її агресію на Донбасі та в Криму мають залишатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань з мирного врегулювання.

Також Блінкен запевнив Кулебу в готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї.

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Автор: Олег Давигора