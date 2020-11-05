Слова Арахамії підтримали інші колеги по фракції.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконаний, що президент Володимир Зеленський повинен розпустити парламент у разі непідтримки депутатами його законопроекту про звільнення суддів Конституційного суду.

Про це Арахамія сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"Я впевнений, що президент повинен перезавантажити парламент, якщо є системне непорозуміння президента і його власної фракції. Мені здається, це буде цілком зрозуміла поведінка в цьому процесі, тоді це цілком зрозуміла стратегія. Я завжди готовий (йти на вибори - ред.)", - сказав Арахамія.

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Його підтримала депутат з фракції "Слуга народу" Анастасія Радіна, заявивши, що нардепи "зобов'язані гарантувати українцям чесний КСУ".

Інший нардеп від СН - Данило Гетманцев зазначив, що "у виборах нічого поганого немає".

КСУ проти антикорупційної реформи: що сталося

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року Про призначення Артема Ситника директором НАБУ. На думку авторів подання - 51 народного депутата, тодішній глава держави Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив заборону на узурпацію державної влади. Також, стверджували депутати, указ суперечить положенням Конституції, де міститься вичерпний перелік повноважень президента України.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження всього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності Законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

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Автор: Юрій Годован