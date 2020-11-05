Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконаний, що президент Володимир Зеленський повинен розпустити парламент у разі непідтримки депутатами його законопроекту про звільнення суддів Конституційного суду.
Про це Арахамія сказав в ефірі каналу "Україна 24".
"Я впевнений, що президент повинен перезавантажити парламент, якщо є системне непорозуміння президента і його власної фракції. Мені здається, це буде цілком зрозуміла поведінка в цьому процесі, тоді це цілком зрозуміла стратегія. Я завжди готовий (йти на вибори - ред.)", - сказав Арахамія.
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Його підтримала депутат з фракції "Слуга народу" Анастасія Радіна, заявивши, що нардепи "зобов'язані гарантувати українцям чесний КСУ".
Інший нардеп від СН - Данило Гетманцев зазначив, що "у виборах нічого поганого немає".
КСУ проти антикорупційної реформи: що сталося
- 16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ.
- 28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року Про призначення Артема Ситника директором НАБУ. На думку авторів подання - 51 народного депутата, тодішній глава держави Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив заборону на узурпацію державної влади. Також, стверджували депутати, указ суперечить положенням Конституції, де міститься вичерпний перелік повноважень президента України.
- 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за недостовірне декларування.
- Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження всього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів".
- Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності Законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.
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