Країна може закликати членів НАТО до розгляду певних гарантій безпеки, а не безпосередньо членства України в Альянсі.

Німеччина планує наполягати на відтермінуванні вступу України до Північноатлантичного альянсу під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня 2023 року. Там побоюються, що це призведе до війни блоку з Росією.

Як повідомляє видання The Telegraph з посиланням на джерело в НАТО, Німеччина планує закликати членів НАТО на саміті у Вільнюсі зосередитися не на пропозиціях щодо членства України в Альянсі, а на певних гарантіях безпеки.

"Берлін стримано ставиться до перспективи запропонувати (Україні – ред.) негайне членство (в НАТО – ред.). Потрібен час для розробки гарантій, які, по суті, заблокують членство... Берлін не хоче, щоб Путін потенційно тестував статтю 5", – повідомило виданню джерело.

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Вступ України до НАТО: останні новини

8 квітня 2023 року Португалія приєдналася до "коаліції" країн, що підтримали вступ України до НАТО. Вона стала 23-ю державою, що висловила таку позицію. Крім того, Португалія підтримала українську формулу миру та висловила готовність працювати над досягненням її цілей.

Вступ України до Альянсу підтримала і Туреччина. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна має право стати членом НАТО. Крім цього, він висловив співчуття у зв’язку із загибеллю українців унаслідок війни, що розвʼязала Росія.

Водночас президент США Джо Байден заявив, що Україна не готова до вступу в НАТО у розпал війни. Це питання розглядатимуть лише після того, як буде встановлено мир. Він також зауважив, що члени Північноатлантичного альянсу неодностайні щодо перспектив членства України в блоці на цьому етапі.

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