Встановлених правоохоронцями даних достатньо для введення санкцій, пояснив Ткаченко.

Телеканали соратника Віктора Медведчука - нардепа Тараса Козака, які потрапили під санкції, опосередковано фінасувалися з Росії.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він підкреслив, що РНБО вводила санкції на основі дій правоохоронців.

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"Яких саме, прямо не називається, оскільки це - питання слідства. Але те, що членам РНБО доступна ця інформація, посилаючись на те, що говорять вони і говорить президент, можна зробити висновок, що таких даних достатньо", - сказав міністр.

Ткаченко зазначив, що встиг ознайомитися з документами під час роботи тимчасової слідчої комісії парламенту щодо даних телеканалів.

"Цікавив якраз факт їх придбання, оскільки там довга і заплутана історія. У мене є підстави говорити про опосередковане фінансування з боку Росії як мінімум на етапі придбання цих каналів", - повідомив він.

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Міністр додав, що обговорення того, що робити з "пропагандистською машиною Кремля" тривало довше більше двох місяців, а для прийняття рішення була потрібна політична воля.

Санкції проти каналів Козака-Медведчука: подробиці

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого. У той же час ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

4 лютого стало відомо, що дві людини у Верховному суді оскаржили указ президента про блокування телеканалів NewsOne, 112 Україна і ZIK. Пізніше у журналістів закритих телеканалів забрали акредитацію у Верховній Раді.

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Автор: УНІАН