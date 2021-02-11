За даними соціологів, більше тих, хто підтримує рішення про закриття, на заході і в центрі України, а на півдні і сході - тих, хто його виступає проти.

43% опитаних українців підтримують рішення про заборону трансляції телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Читайте такожУкраїнці продовжують довіряти Зеленському та Кличку найбільше – новий рейтингПро це йдеться у оприлюднених результатах всеукраїнського опитування громадської думки Київського міжнародного інституту соціології.

"Враховуючи чутливість питань, пов’язаних з різними "заборонами", КМІС було сформульовано два варіанти запитання. Для коректності була застосована процедура "split-sample", відповідно до якої половині випадково відібраних респондентів вибірки ставилося одне формулювання запитання, другій половині - друге формулювання", - пояснили соціологи.

Зазначається, що експеримент з різницею у формулюваннях запитань показав, що тих, хто підтримує рішення Ради національної безпеки і оборони України (це більшою мірою населення заходу і центру) і тих, хто не підтримує (здпебільшого населення півдня і сходу), приблизно порівну.

Так, учасників опитування просили обрати одну з двох інтерпретацій, з якою він більше згодний: "заборона телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne" в Україні є необхідним кроком для захисту держави" чи "заборона цих телеканалів є помилкою і призводить лише до обмеження прав громадян".

"Загалом, 34,6% респондентів при такому формулюванні вважають заборону необхідним кроком, у той час як 40,8%, навпаки, вважають цей крок помилковим. Якщо на заході і в центрі відносно переважає підтримка, то на півдні, сході і Донбасі більше тих, хто вважає такий крок помилкою", - йдеться у результатах опитування.

При цьому, найбільше підтримують заборону телеканалів виборці "Європейської солідарності" і "Сили і честі". Серед виборців "Слуги народу" 47,3% підтримують такий крок, а 32,6% вважають помилкою. Серед виборців "Батьківщини" 38,8% підтримують, а 32,8% вважають помилкою. Водночас, серед виборців "Опозиційної платформи - За життя" 79,7% вважають помилкою, а 5% підтримують.

Разом з цим, серед тих, хто має "невизначену" позицію, 36% вважають заборону помилкою, а 26,2% її підтримують.

Другій половині респондентів ставилося запитання "2 лютого президент Володимир Зеленський та Рада національної безпеки і оборони ухвалили рішення про заборону трансляції телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Ви підтримуєте чи не підтримуєте це рішення?".

"У такому формулюванні 43% підтримують рішення, не підтримують - 40,3%. На заході і в центрі більше тих, хто підтримує рішення, а на півдні, сході і Донбасі більше тих, хто його не підтримує я", - повідомили соціологи.

У цьому випадку найбільше підтримують таке рішення виборці "ЄС", "Слуги народу" (порівняно з першим формулюванням тут думки більш визначені на користь підтримки рішення) і "Сили і честі", найменше - "ОПЗЖ". Водночас, виборці "Батьківщини" мають "мішані думки".

*** 5-7 лютого КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2 тис. 5 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення України віком від 18 років. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки близько 1 тис. респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

Санкції проти Козака та його телеканалів: що відомо

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч на 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

4 лютого стало відомо, що дві людини у Верховному суді оскаржили указ президента про блокування телеканалів NewsOne, 112 Україна і ZIK.

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Автор: Тетяна Поляковська