У спецслужбі кажуть, що підозру вручили одній з керівниць "Партії Шарія".

Служба безпеки України повідомляє про оголошення підозри одній із керівниць "Партії Шарія". Її підозрюють у підробці документів про "купівлю" цієї політичної сили та обрання її "керівників".

Про це ввечері в п'ятницю повідомив прес-центр СБУ.

Зокрема, в спецслужбі заявили, що мають аргументовані докази причетності жінки до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об’єднана Україна" у "Партію Шарія". Там також стверджують, що вона фальсифікувала протоколи засідань партії, що дозволило "обрати потрібних керівників".

Там також нагадали, що особа, на яку зареєстрована партія - Віктор Шарій - раніше заявив, що не має відношення до діяльності партії й лише погодився на використання в її назві його прізвища. Зробив він це за $500.

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. СБУ продовжує слідство і встановлює коло інших осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомила в своєму Телеграм-каналі дружина проросійського блогера Анатолія Шарія Ольга, підозру отримала її мати. Це також підтвердив і сам Шарій, заявивши, шо це зробили четверо співробітників СБУ. У всьому цьому він звинуватив президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, в лютому СБУ оголосила про підозру у вчиненні держзради самому Анатолію Шарію. На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

Автор: Віолетта Орлова