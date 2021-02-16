Мін'юст у судовому порядку може ініціювати заборону партії у випадку порушення вимог щодо її діяльності, встановлених Конституцією України.

"Партію Шарія" не можна ліквідувати у позасудовому порядку через підозру у державній зраді її неофіційному лідеру Анатолію Шарію.

Про це у Facebook повідомила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, коментуючи ймовірні перспективи партії, неофіційному лідеру якої СБУ оголосила підозру у держзраді.

Читайте такожОфіс генпрокурора готує документи на екстрадицію Шарія з Іспанії – екс-нардеп

Вона зазначила, що згідно зі ст. 37 Конституції України, "утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються".

Крім того, за словами Айвазовської, закон про політичні партії передбачає, що у судовому порядку Мін'юст може ініціювати заборону політичної партії у випадку порушення вимог щодо її діяльності, встановлених Конституцією України.

"Анатолій Шарій формально не очолює юридичну особу названої на його честь політичної партії, а вручення підозри не є тим самим, що і обвинувачувальний вирок. Відповідно, на запитання журналістів, які вже почали надходити, та громадськості, автоматичне припинення діяльності партії не може бути наслідком дій окремого її члена, лідера, навіть керівника", - пояснила вона.

Очільник ОПОРИ також додала, що законодавство не передбачає ліквідацію структури у позасудовому порядку через вручення підозри її лідеру, навіть у випадку серйозного злочину.

Читайте такожСБУ відкрила справу проти Шарія через мапу України без частини її територій – депутат

Підозра Шарію про держзраду: що відомо

16 лютого, стало відомо, що Служба безпеки України оголосила про підозру у вчиненні державної зради громадянину України Анатолію Шарію.

На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

Підозру оголошено в рамках кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу – ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Наразі тривають слідчі дії, продовжується документування всіх обставин скоєння злочину та встановлюються інші особи, які сприяли, або можуть бути причетними до системної протиправної діяльності Шарія.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи