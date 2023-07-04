3 липня суд відправив депутата під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 2 мільйони гривень.

Підозрюваного у шахрайстві в особливо великих розмірах нардепа з фракції "Європейська солідарність" Сергія Алєксєєва відпустили з-під варти під заставу у 2,264 млн гривень, підтвердив сам парламентар у коментарі "Суспільному".

Заставу за Алєксєєва внесли ввечері 3 липня. Самого ж нардепа звільнили з СІЗО по обіді 4 липня.

"Заставу внесли вчора ввечері, 3 липня. Заставу внесли за мене мої друзі та колеги, близько 18:00. Одразу я не вийшов, вийшов 4 липня близько 13 години", - відповів нардеп.

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При цьому він стверджує, посилаючись на "кращих адвокатів", що "справи там немає, це виключно підстава опозиційного депутата". Алєксєєв каже, що вимагатиме або виправдального вироку, або закриття справи.

Справа Алєксєєва - головне

Ще наприкінці червня депутату від "Європейської солідарності" Сергію Алєксєєву оголосили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. 30 червня повідомлялося про обшуки СБУ у нього вдома.

За даними слідства, нардеп шляхом обману заволодів грошима громадянина Німеччини на суму 50 тисяч доларів. За цю суму нардеп обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції.

3 липня суд відправив депутата під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 2 мільйони гривень.

Алєксєєва і раніше викривали у різних махінаціях. У 2016 році, за даними руху "Чесно", нардеп не задекларував внеску на користь партії "Блок Петра Порошенка" - тоді він перерахував 100 тисяч одним платежем. Також депутата "спалили" на кнопкодавстві.

Окремо зауважувалося, що фірма Алєксєєва фігурувала в кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків та розтрати ввіреного службовим особам майна.

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