Йдеться про Сергія Алєксєєва. За даними слідства, він обманом привласнив 50 тисяч доларів громадянина Німеччини.

У Львові обрали запобіжний захід нардепу від партії "Європейська солідарність" Сергію Алєксєєву, якого звинувачують у шахрайстві та привласненні грошей громадянина Німеччини.

Йому призначили два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 2 млн грн, повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.

Алєксєєва підозрюють у шахрайстві "в особливо великих розмірах" (ч. 4 ст. 190 КК України). Наразі досудове розслідування за цією справою триває за участі ДБР та супроводі СБУ.

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Справа проти нардепа Алєксєєва - головне

Нагадаємо, що 30 червня працівники СБУ провели обшуки місця проживання нардепа з фракції "Євросолідарність" Сергія Алєксєєва. Його підозрюють у шахрайстві щодо громадянина Німеччини, у якого Алєксєєв обманом привласнив кошти на рівні 50 тисяч доларів.

Нардеп обіцяв "відмазати" його від екстрадиції за попередній аванс у 30 тисяч доларів та "фінальну" виплату у 20 тисяч доларів. Парламентар обіцяв, що зможе організувати відповідну схему через особисті зв'язки у суді.

Нагадаємо, що вперше до Верховної Алєксєєв потрапив у 2014 році від партії "Блок Петра Порошенка" й тоді очолив пост голови Комітету з питань правової політики і правосуддя. У 2019-му році Алєксєєв знову став членом парламенту в складі партії "Європейська солідарність" (був 20-им у списку).

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