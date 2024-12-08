Як з'ясувалося, на посаду в уряді потрапила людина, яка мала дуже компліментарне ставлення до "ЛДНР" і вважала Революцію Гідності "переворотом".

Міністерство культури екстрено звільнило Сергія Бикова, якого лише вчора призначили виконувачем обов’язків керівника Центру стратегічних комунікацій міністерства. Про це повідомив міністр Микола Точицький.

"Призначення в.о. директора "Наукового центру розвитку туризму" було здійснено з технічною метою перереєстрації на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". В.о. директора звільнено наказом МКСК. Його призначали на цю посаду з технічною метою", – написав Точицький у своєму Твітері.

Варто додати, що про призначення Бикова стало відомо вчора разом із повідомленням про те, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки".

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Призначення Бикова керівником оновленої структури спричинило скандал в українському інформпросторі. Як пише "Фокус", Сергій Биков називав Революцію Гідності "державним переворотом" та закликав звільнити з-під варти ексочільника фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова. У січні 2018 року Биков заперечував присутність росіян на окупованих територіях Донбасу, зокрема у структурах так званих "ЛДНР". Також він наполягав на амністії для бойовиків. Також Биков пропонував втілювати в життя "мирний план Медведчука".

Інші скандальні призначення останнього часу

Як писав УНІАН, у серпні спалахнув гучний скандал після того, як начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого. Швидко з’ясувалося, що Гладкий має дружину-громадянку РФ, а його донька взагалі виступала на спортивних змаганнях під російським прапором.

Хоча у Генштабі вже за кілька днів відреагували на критику та пообіцяли розібратися, однак про звільнення Гладкого стало відомо аж наприкінці жовтня.

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