За це рішення проголосували 252 депутата.

Верховна Рада України призначила міністром культури та стратегічних комунікацій України Миколу Точицького, який до цього обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Він зазначив, що за це рішення проголосували 252 народних депутата, виклавши також фото табло з результатами голосування.

Як відомо, до цього, з 28 липня 2023 року, т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України був Ростислав Карандєєв.

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Останні посади Точицького

Як повідомляв УНІАН, у квітні президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького заступником керівника ОП.

Раніше постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук заявив, що уряд призначив Андрія Сибігу, який займав посаду заступника керівника ОП, першим заступником міністра закордонних справ.

Водночас, за його словами, з посади заступника міністра закордонних справ було звільнено Миколу Точицького.

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