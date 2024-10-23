Ім'я нового керівника командування СБС наразі не відоме.

Капітана першого рангу Романа Гладкого звільнено з посади начальника штабу командування Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України. Про це Суспільному повідомив штаб-сержант командування СБС Олександр Ярмак.

За його словами, на цю посаду вже призначено нову людину, при цьому він не назвав її прізвище.

"Я особисто не знайомий з цією людиною, але є багато хто з волонтерського руху, хто про нього дає гарні відгуки. Побачимо", - зазначив штаб-сержант.

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Військовий також сказав, що, на його погляд, проблема з призначенням Романа Гладкого на посаду начальника штабу командування СБС була не стільки в ньому самому, скільки у системі звань і посад, яка існує в Україні, адже "це – система, в яку неможливо прийти ефективним, класним менеджером в цивільному житті і зайняти дійсно важливу посаду":

"В чому проблема системи звань і посад? Тобі дають звання не від твоєї ефективності, а від років вислуги. І це – тупість, тому що це вчить людей паразитувати. Пристосовуватись, перечікувати, переживати когось. І тому це виростило величезну кількість різних сумнівно компетентних людей".

Призначення Романа Гладкого начальником штабу командування СБС

У серпні начштабу СБС став Роман Гладкий. Це призначення виявилося скандальним - Гладкого на посаду призначав не командувач СБС Вадим Сухаревський, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За інформацією ЗМІ, дружина Гладкого має російське громадянство, а донька виступала на змаганнях під російським прапором.

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