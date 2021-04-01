За словами білоруської опозиціонерки, для боротьби з режимом "потрібен максимальний тиск", і Україна в цьому питанні "може зробити дуже багато".

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська розповіла, що чекає жорсткішої позиції з боку України щодо режиму Олександра Лукашенка.

"Ми вже відчуваємо підтримку українців. Українцям дуже близька тема Білорусі і те, що зараз відбувається. Але, звичайно, з боку офіційної України нам хотілося б більше рішучих заяв, більш жорсткої позиції і якоїсь фінансової ізоляції Білорусі, тому що це дуже важлива точка тиску на режим", - сказала Тихановська, відповідаючи на запитання, чим Україна може допомогти Білорусі, в інтерв'ю "Українській правді".

"Ми хочемо переконати офіційну Україну... не те, щоб переконати - хочемо розповісти нашу точку зору: щоб режим упав, щоб змусити його почати спілкування з білорусами, потрібно максимальний тиск - політичний, економічний. Україна в цьому питанні може зробити дуже багато", - додала опозиціонерка, говорячи про що проситиме українську владу, якщо приїде з візитом.

Вона також відзначила важливу роль України в соціальній ситуації в Білорусі сьогодні, проте акцентувала, що офіційному Києву та українцям варто голосніше висловлюватися про те, що відбувається в Білорусі.

"Дуже багато людей змушені були виїхати з країни, і ті, в кого не було візи, виїжджали до вас. Україна дуже тепло їх приймає, всіляко підтримує, білоруська діаспора в Україні допомагає тим, хто був змушений виїхати. Для нас це дуже важливо. Україна відіграє суттєву роль у житті Білорусі, і ми знаємо про наші добросусідські відносини. Але якщо український уряд, українці в цілому будуть голосніше висловлюватися про Білорусь, ми будемо дуже вдячні. Будь ласка, тримайте Білорусь на порядку денному", - додала опозиціонерка.

Читайте такожТихановська чітко відповіла на запитання "Чий Крим?"За її словами, попри зовнішнє нібито затихання протестів, ситуація в Білорусі "стає все гірше, режим поводиться абсолютно неадекватно, людей забирають, обшукують будинки".

"Тому завдання білорусів не дати про себе забути. Моє завдання, завдання моєї команди весь час показувати те, що відбувається. Весь час говорити: "Ми тут! Це наш біль. Ось, ми тут! Нам погано!" Мисліть цінностями, за які ви ратуєте - гідність, права людини, демократія. І якщо вони для вас мають значення, то підтримуйте за ці цінності, допомагайте Білорусі на шляху до демократії в цей складний для нас період життя", - сказала Тихановська.

Вибори та протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента - Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, відкривали політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі "розхитують ззовні", зокрема з Польщі, Литви, України та США.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня минулого року в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська змушена була покинути Білорусь через політичні переслідування.

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Автор: Катерина Комолова