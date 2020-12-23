Кабінет міністрів призначив у заступники Шкарлета Віру Рогову.

Уряд призначив Андрія Вітренка заступником міністра освіти та науки з питань євроінтеграції, попередньо звільнивши його з посади заступника глави МОН.

Про це у Facebook повідомив народний депутат Василь Мокан.

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Вітренко став депутатом Київради від «Слуги народу» й очолив постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Крім того, Кабінет міністрів призначив у заступники Шкарлета Віру Рогову. Згідно з відкритою інформацією, у січні 2020 року її призначили заступницею голови Житомирської ОДА. Також жінка встигла попрацювати директоркою департаменту освіти та науки КМДА.

Скандал з призначенням Шкарлета: що відомо

Кандидатуру Шкарлета на посаду очільника міністра освіти депутати підтримали на засіданні 17 грудня. Профільний комітет напередодні не рекомендував це призначення.

Під час складення Шкарлетом присяги частина залу кричала «Ганьба», а частина гучно аплодувала.

Тоді нардепи заявили про намір оскаржувати рішення, оскільки є сумніви щодо прозорості голосування.

Пізніше студенти й викладачі анонсували акцію протесту СТОП Шкарлет, на що новопризначений міністр відреагував фразою: «Я не сперечаюся з ними. Радіо не переговориш».

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Автор: УНІАН