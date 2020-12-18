Шкарлет - скандальний міністр відреагував на акцію СТОП Шкарлет / Кабмін

Новопризначений міністр освіти та науки Сергій Шкарлет каже, що «не зважає на критику».

Так глава МОН відреагував на анонсовану завтра акцію протесту «Стоп Шкарлет» в коментарі Страна.

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Він заявив, що, мовляв, не стежить за тим, що про нього пишуть і кажуть.

«А критики хай критикують. Нічого вони нового не кажуть», – переконаний міністр.

Шкарлет нагадав, що його критикували ще влітку після призначення виконувачем обов’язків глави МОН.

«Я не сперечаюся з ними. Радіо не переговориш. У кожного є право мати власну думку. А мені треба думати про те, як змінити систему освіти і науки України у кращий бік», – додав Шкарлет.

Кандидатуру Шкарлета на посаду очільника міністра освіти депутати підтримали на засіданні 17 грудня. Однак профільний комітет напередодні не рекомендував це призначення. Деякі з партій уже почали готуватися до оскарження рішення, оскільки є сумніви щодо прозорості голосування.

Сергій Шкарлет: що відомо про нового міністра

  • Шкарлет народився 19 жовтня 1972 року. Він навчався у Київському політехнічному інституті, спеціальність «Математичне забезпечення системи автоматизації», у Фінансово-економічному інституті при Чернігівському технологічному інституті, спеціальність «Облік і аудит». Також навчався в аспірантурі Міжнародного науково-технічного університету, спеціальність – «Підприємництво, менеджмент та маркетинг», а також у докторантурі Національного авіаційного університету, спеціальність – «Економіка та управління підприємствами».
  • Був ректором Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, а також ректором Чернігівського національного технологічного університету.
  • Напередодні призначення Шкарлета в міністерство, у червні 2020-го, у членів профільного комітету ВР виникли питання щодо наявності плагіату в його дисертаціях та «політичної заангажованості» через інформацію ЗМІ про те, що в минулому він був членом Партії регіонів.
  • Науковці виявили у його працях понад 87% скопійованих цитат інших авторів, які сам в.о. міністра як цитати не вказував. Подекуди збігалися цілі абзаци.
  • Сам же Шкарлет згодом пояснив, що наукові роботи, у яких громадськість виявила плагіат, були написані або у співпраці з іншими вченими або лише за його редактури.
  • Після призначення Шкарлета в МОН не стихають студентські протести.

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Автор: УНІАН