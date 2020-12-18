Шкарлет нагадав, що його критикували ще влітку після призначення виконувачем обов’язків глави МОН.

Новопризначений міністр освіти та науки Сергій Шкарлет каже, що «не зважає на критику».

Так глава МОН відреагував на анонсовану завтра акцію протесту «Стоп Шкарлет» в коментарі Страна.

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Він заявив, що, мовляв, не стежить за тим, що про нього пишуть і кажуть.

«А критики хай критикують. Нічого вони нового не кажуть», – переконаний міністр.

Шкарлет нагадав, що його критикували ще влітку після призначення виконувачем обов’язків глави МОН.

«Я не сперечаюся з ними. Радіо не переговориш. У кожного є право мати власну думку. А мені треба думати про те, як змінити систему освіти і науки України у кращий бік», – додав Шкарлет.

Кандидатуру Шкарлета на посаду очільника міністра освіти депутати підтримали на засіданні 17 грудня. Однак профільний комітет напередодні не рекомендував це призначення. Деякі з партій уже почали готуватися до оскарження рішення, оскільки є сумніви щодо прозорості голосування.

Сергій Шкарлет: що відомо про нового міністра

Шкарлет народився 19 жовтня 1972 року. Він навчався у Київському політехнічному інституті, спеціальність «Математичне забезпечення системи автоматизації», у Фінансово-економічному інституті при Чернігівському технологічному інституті, спеціальність «Облік і аудит». Також навчався в аспірантурі Міжнародного науково-технічного університету, спеціальність – «Підприємництво, менеджмент та маркетинг», а також у докторантурі Національного авіаційного університету, спеціальність – «Економіка та управління підприємствами».

Був ректором Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, а також ректором Чернігівського національного технологічного університету.

Напередодні призначення Шкарлета в міністерство, у червні 2020-го, у членів профільного комітету ВР виникли питання щодо наявності плагіату в його дисертаціях та «політичної заангажованості» через інформацію ЗМІ про те, що в минулому він був членом Партії регіонів.

Науковці виявили у його працях понад 87% скопійованих цитат інших авторів, які сам в.о. міністра як цитати не вказував. Подекуди збігалися цілі абзаци.

Сам же Шкарлет згодом пояснив, що наукові роботи, у яких громадськість виявила плагіат, були написані або у співпраці з іншими вченими або лише за його редактури.

Після призначення Шкарлета в МОН не стихають студентські протести.

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Автор: УНІАН