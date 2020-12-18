Разумков зазначив, що для уникнення «кнопкодавства» потрібно модернізувати систему для голосування в сесійній залі парламенту.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сказав, що 18 грудня може обговорюватись питання кнопкодавства при голосуванні за кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки, якщо будуть наведені докази.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав в програмі «Право на владу» на каналі «1+1», відповідаючи на заяви депутатів з фракції «Голос» з приводу нібито неперсонального голосування депутата з фракції «ОПЗЖ» Григорія Суркіса. При цьому нардеп Кіра Рудик зазначила, що фракція ще лише збирає докази.

Читайте такожАрахамія вважає Шкарлета "непоганим" міністромРазумков нагадав, що на сьогодні діє закон, який передбачає кримінальну відповідальність за неперсональне голосування.

Він також висловив сподівання, що парламент ухвалить в майбутньому закон, який позбавлятиме мандата за такі порушення. При цьому нагадав, що така законодавча ініціатива була, але Конституційний суд визнав її неконституційною.

Разумков повідомив, що йому «абсолютно байдуже» про депутата якої фракції йтиметься, якщо він буде помічений в кнопкодавстві, бо «закон один для всіх». «Якщо є факти, то будемо збиратися»- наголосив він.

Разумков зазначив, що для уникнення «кнопкодавства» потрібно модернізувати систему для голосування в сесійній залі парламенту. За його словами, йдеться про необхідні витрати на це в сумі 300 мільйонів гривень. «Якби я сьогодні заклав ці кошти у бюджет ВР для того, щоб модернізувати зал, то ви б мене тут розіп’яли», - сказав він, звертаючись до учасників дискусії в студії.

Шкарлет став міністром освіти: що відомо

17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

За відповідну постанову проголосували 226 народних депутатів - мінімальна кількість, необхідна для визначення позитивного результату. Зокрема, Шкарлета підтримали 20 депутатів з фракції "ОПЗЖ", а зі "Слуги народу" - лише - 171.

Під час складення Шкарлетом присяги частина залу кричала "Ганьба", а частина - гучно аплодувала.

Згодом у Facebook народний депутат з фракції "Голос" Інна Совсун повідомила, що фракція "Голос" оскаржуватиме призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

Депутат опублікувала фото табло з результатами голосування та фото сектору зали парламенту, де знаходяться місця депутатів фракції "Опозиційна платформ - За життя".

"Але чи так це було насправді? На табло ви бачите сектор "ОПЗЖ", де "Проголосувати" - означає персонально і власними картками. Тільки так дозволено у Верховній Раді. На наступному фото цей же сектор "ОПЗЖ" крупним планом. Саме так, там порожні місця. Серед членів "ОПЗЖ", які "проголосували", - пан Суркіс. Ось тільки одна проблема: його не було в Раді весь день взагалі. Це видно на відео. Також факт відсутності Григорія Суркіса в Раді сьогодні у неформальних розмовах підтверджують депутати "ОПЗЖ", - розповіла вона.

За словами Совсун, це означає кнопкодавство у зазначеному секторі.

"Бій за освіту ще не програно... Ми пишемо заяву на Дмитра Разумкова (голова ВР - УНІАН) про порушення під час голосування і будемо вимагати призначення повторного голосування щодо Шкарлета", - наголосила депутат.

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Автор: Надя Пришляк