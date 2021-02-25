Перший заступник голови фракції "Слуга народу" зазначає, що "коли вносиш закон про колаборанство, треба не вийти на самого себе".

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що правоохоронні органи та тимчасова слідча комісія Верховної Ради України мають розібратися з діяльністю голови політради "Опозиційної платформи - за життя", народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Читайте також"Мені вже осто*бло все": Медведчук розповідав Суркову, як Порошенко запропонував йому зайнятися обміном полоненими (відео)

Відповідаючи на питання щодо того, що ЗМІ оприлюднили начебто перемовини Медведчука та екс-помічника президента Росії Владислава Суркова, Корнієнко зазначив: "Я так зрозумів, що мова йде про якусь участь влади української, тієї, колишньої, у перемовинах з російською владою. Якісь пошуки домовленостей довкола енергетичних питань, бізнес-питань. Я так скажу, що коли вносиш закон про колаборанство, треба не вийти на самого себе".

На думку депутата, "правоохоронні органи мають дати оцінку правову".

"Я думаю, що вони мають просто відкрити справу по факту таких плівок. Далі долучити її до інших справ про державні різні моменти, державні зради і так далі", - сказав Корнієнко.

Крім того, на його думку, це питання має бути серйозно розглянуте і в парламенті. "Аж до створення тимчасової слідчої комісії, тимчасової спеціальної комісії. Тому що ми бачимо вже не перший такий сигнал про співпрацю колишньої влади з Російською Федерацією через Медведчука, який зараз є підсанкційною персоною. Щодо якраз загрози національній безпеці. Тому тут треба розбиратися, давати серйозну оцінку", - констатував Корнієнко.

Санкції проти Медведчука та його оточення

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв’язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують з Медведчуком.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська