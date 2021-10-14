На знятих кадрах видно, як політик сидів у закладі і, ймовірно, вживав алкогольні напої.

Під час обшуку тіла народного депутата Антона Полякова, який помер проти ночі 8 жовтня, були виявлені два катетери з невідомою речовиною бурого кольору.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Заступник міністра зазначив, що природу знайденої речовини ще не встановили.

Також він представив відео з останніми хвилинами життя політика. На знятих кадрах видно, як спочатку Поляков сидів у закладі і, ймовірно, вживав алкогольні напої.

Читайте такожАнтона Полякова знайдено мертвим: всі подробиці смерті нардепаПотім показана зйомка з нагрудних камер поліцейських, які надавали нардепу непрямий масаж серця. Пізніше медики намагалися реанімувати його за допомогою дефібрилятора.

"Ми не виключаємо жодну з версій, але на сьогодні немає підстав говорити про насильницьку смерть нардепа Антона Полякова", - підкреслив Єнін.

Смерть Антона Полякова

Нагадаємо, що Антона Полякова проти ночі 8 жовтня знайшли в авто таксі співробітники поліції, він був непритомний.

Для нардепа викликали швидку допомогу, але медики не змогли його повернути до життя.

Правоохоронці розпочали справу за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з позначкою "природна смерть".

Розтин показав, що Поляков помер через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця.

За відомостями нардепа Галини Янченко, в результаті токсикологічного дослідження з'ясували, що Поляков помер через реакцію алкоголю і метадону.

Автор: Станіслав Кожемякін