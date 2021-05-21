Також сьогодні ВР має звернутися до Конгресу США щодо санкцій проти будівництва "Північного потоку-2".

Сьогодні Верховна Рада України заслухає уряд щодо стану виконання Постанови ВР про заходи протидії поширенню COVID-19 та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз.

Про це йдеться у порядку денному засідання парламенту.

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Також після Години запитань до уряду сьогодні передбачається розглянути значну кількість законопроектів.

Зокрема, розглядатиметься проект Постанови про звернення ВР до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го скликання щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Також у порядку денному законопроект щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України.

Серед іншого, в порядку денному, зокрема, і законопроекти про Службу військового капеланства та про заборону продажу ліків дітям.

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Автор: Тетяна Поляковська