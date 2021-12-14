Руслан Стефанчук зауважив, що на літні канікули готує для парламентарів "розгорнутий список" літератури.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук оприлюднив свій топ-5 книг, які рекомендує депутатам прочитати на зимових канікулах.

Цей список він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"У день загальнонаціональної акції "Національний тиждень читання" хочу долучитись до популяризації книг, а також спонукати всіх до читання ще чогось, окрім соцмереж, месенджерів та клікбейтних заголовків у ЗМІ. Тому пропоную колегам з користю провести новорічно-різдвяні свята. Як і обіцяв: звертаюсь до народних обранців із новою ініціативою, своєрідним "домашнім завданням" - рекомендую 5 книжок "від спікера", які просив би кожного, за можливості, прочитати найближчим часом", - зазначив Стефанчук.

Так, до його новорічного топу цьогоріч увійшли:

Григорій Сковорода "Найкраще",

Норман Дейвіс "Європа. Історія" (Europe. A History),

Михайло Зигар "Імперія повинна померти" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг."),

Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію" (The Churchill Factor. How one man made history),

Адмірал Вільям Г. Макрейвен "Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

"Звісно, можна і більше... Крім того, на літні канікули готую розгорнутий список. Також чекатиму рекомендацій і навзаєм: яка книга припала вам до душі?", - написав голова ВР.

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Стефанчук також додав, що до списку не включено Конституцію України та Регламент Верховної Ради, адже "передбачаю, що всі й без цього повинні вже знати їх "на зубок".

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Стефанчук заявив, що надасть народним депутатам список книжок для читання на новорічні свята і на літо.

Він також закликав президента України, Офіс президента та Кабінет міністрів подавати свої пропозиції до "літнього" списку для читання.

Нагадаємо, в Україні з 13 по 19 грудня проходитиме перший Національний тиждень читання. Цей захід має на меті залучення українців до читання, купівлі та дарування книжок, відвідування бібліотек, а також привернення уваги до української літератури та книговидання.

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Автор: Таня Поляковська