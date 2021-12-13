На свята взимку спікер запропонує депутатам 5 книг, а на літо - "дуже великий перелік літератури".

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук дасть народним депутатам список книжок для читання на новорічні свята і на літо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу.

"Завтра у нас буде дуже цікавий День національного читання. І я зі свого боку хочу внести нову традицію, за прикладом, як це відбувається в британському парламенті, коли спікер парламенту рекомендує депутатам книжки, які треба прочитати. Завтра я виставлю свої топ-5 книжок, які я буду рекомендувати прочитати народним депутатам під час різдвяних канікул", - сказав спікер.

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Крім того, повідомив Стефанчук, подібну ініціативу він пропонуватиме і на літо.

"Влітку, на літні канікули, я думаю, що я дам їм дуже великий перелік літератури. У них буде більше часу. І потім будемо перевіряти, чи вони цього дотрималися", - зазначив жартома голова ВР.

Він також закликав президента України, Офіс президента та Кабінет міністрів України подавати свої пропозиції до цього "літнього" списку для читання.

Нагадаємо, раніше Стефанчук розповів про найнезвичайніше прохання депутатів. Він зазначив, що зустрічався і вів переговори з представниками фракцій та груп. Після цього він розказав, що його попросили зробити депутати, в яких зріст понад 1,90 метра.

Зазначимо, сьогодні в Україні стартує (і триватиме до 19 грудня) Національний тиждень читання. Це загальнонаціональне свято, яке об'єднує читачів, письменників, бібліотекарів, видавців і книгарів по всій країні, започаткував Український інститут книги.

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Автор: Таня Поляковська