Американські дипломати вимагають від Росії припинити політичні переслідування на окупованій українській території.

Посольство Сполучених Штатів Америки закликає Російську Федерацію негайно звільнити фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Еміра-Усеїна Куку та інших затриманих і ув'язнених кримськотатарських активістів.

Читайте такожСтала відома дата візиту президента Європейської ради в УкраїнуПро це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

"5 років тому російська окупаційна влада затримала кримськотатарського активіста Еміра-Усеїна Куку за фальшивим звинуваченням у тероризмі. Росія має негайно звільнити його й всіх утримуваних нею українських політв'язнів і припинити політичні переслідування в Україні. Крим - це Україна", - заявили американські дипломати.

Справа Хізб ут-Тахрір

11 лютого 2016 року російські силовики заарештували перших чотирьох обвинувачених у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір". Серед них - члена Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку.

12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд РФ в Ростові-на-Дону виніс вирок фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Зокрема, Куку засуджено до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

На думку адвокатів фігурантів справи, протягом усього слідства і судових процесів не було надано жодного доказу вини і причетності підсудних до терористичних актів або насильства.

В основу обвинувального вироку лягли свідчення "секретного свідка" і висновки релігієзнавчої експертизи. Релігієзнавча експертиза виконана експертами в галузі культурології та філології, які не мають глибоких знань у релігії, зокрема, в ісламі.

25 червня 2020 року Військовий апеляційний суд міста Власіха в Московській області відхилив апеляцію захисту на вирок фігурантам справи.

Front Line Defenders і Amnesty International виступили із заявою на підтримку правозахисника Еміра-Усеїна Куку. Вони назвали вирок "явним зловживанням в застосуванні антитерористичного законодавства, спрямованим на залякування правозахисників, які працюють у Криму".

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Автор: Віталій Саєнко