Сьогодні Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Марківа у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині".

Міністерство закордонних справ України має намір довести Міжнародній організації кримінальної поліції (Інтерполу), що Росія хоче використати цю організацію для політичного переслідування українського нацгвардійця Віталія Марківа.

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Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у Facebook.

"В Росію Віталій Марків поїде навряд чи, а ось довести Інтерполу, що Кремль в чергове намагатиметься використати можливості цієї організації для політичного переслідування - справа свята, і МЗС України з радістю до неї долучиться!" - заявив Єнін.

Історія нацгвардійця Марківа

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.

24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.

З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

4 листопада Марків повернувся до Києва.

11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Марківа у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині".

Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що РФ хоче обмежити пересування Марківа іншими країнами.

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Автор: Віталій Саєнко