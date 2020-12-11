Міністерство закордонних справ України має намір довести Міжнародній організації кримінальної поліції (Інтерполу), що Росія хоче використати цю організацію для політичного переслідування українського нацгвардійця Віталія Марківа.
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Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у Facebook.
"В Росію Віталій Марків поїде навряд чи, а ось довести Інтерполу, що Кремль в чергове намагатиметься використати можливості цієї організації для політичного переслідування - справа свята, і МЗС України з радістю до неї долучиться!" - заявив Єнін.
Історія нацгвардійця Марківа
- Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
- 12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.
- 20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.
- У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.
- 24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.
- З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.
- 4 листопада Марків повернувся до Києва.
- 11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Марківа у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині".
- Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що РФ хоче обмежити пересування Марківа іншими країнами.
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