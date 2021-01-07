Зеленський заявив, що засуджує "безпрецедентне насильство проти найстарішої та найбільшої демократичної установи у світі - Конгресу США".

Президент Володимир Зеленський заявив, що засуджує насильство, яке коїлося біля Капітолію у Вашингтоні.

Читайте такожКонгрес затвердив обрання Байдена президентом США (фоторепортаж)"Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти найстарішої та найбільшої демократичної установи у світі - Конгресу США. Нас надихає стійкість Конгресу США, який протягом кількох годин після цієї жахливої атаки провів історичну спільну сесію, яка в переважній більшості підтвердила волю американського народу. Нехай Бог продовжує благословляти Сполучені Штати Америки та нового президента", написав Зеленський у "Твіттері".

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

Напередодні ввечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції і Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантську годину.

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Автор: Ірина Погоріла