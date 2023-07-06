Кадровий дипломат Мартін Гарріс у вересні 2023 року замінить на цій посаді Мелінду Сіммонс.

Новим послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні стане кадровий дипломат Мартін Гарріс. Він замінить Мелінду Сіммонс.

У повідомленні уряду Великобританії зазначено, що Гарріс, кавалер ордену Святого Михайла і Святого Георгія, офіцер ордену Британської Імперії, призначений послом Його Величності в Україні.

Він у вересні 2023 року замінить на цій посаді Мелінду Сіммонс, Даму Командора ордену Святого Михайла і Святого Георгія, яка продовжить роботу на дипломатичній службі на іншій посаді.

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Гарріс уже працював у Києві у 2003-2008 роках та обіймав посаду заступника посла та генерального консула.

"Я радий повернутися в Україну, щоб очолити надважливу роботу нашого Посольства з підтримки українського уряду та народу, які захищають свою країну та наші спільні цінності. Стосунки Великої Британії з Україною ніколи не були настільки міцними, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - повідомив Гарріс.

Гарріс народився у місті Единбург. Він одружений і має трьох дітей.

Довідка УНІАН. Мелінду Сіммонс призначили послом Великобританії в Україні в квітні 2019 року.

Позиція Британії стосовно війни в Україні - останні новини

Лондон з перших днів повномасштбаного вторгнення армії Російської Федерації в Україну допомагає боротися с російськими окупантами. Британський уряд за каденції Мелінди Сіммонс ухвалив ряд вкрай важливих для України рішень, а саме передачу танків Challenger 2, далекобійних ракет Storm Shadow та багатьох інших видів озброєнь, які наразі Збройні Сили України використовують для відбиття російської агресії.

Станом на початок 2023 року Велика Британія надала Україні 4 млрд фунтів на військову, гуманітарну і економічну підтримку. З 2015 року Велика Британія навчає військових Збройних сил України за допомогою Операції ORBITAL.

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